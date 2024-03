Termen prelungit: ofertele pentru construirea Spitalului Regional se pot depune pana pe 18 aprilie

Termenul pentru depunerea ofertelor in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi a fost prelungit. Intarzierea este, deocamdata, doar de o saptamana: noua data pentru deschiderea ofertelor este 18 aprilie.Licitatia pentru construire SRU Iasi a ramas, in continuare, singura procedura de acest fel lansata de Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate (ANDIS). Pentru spitalul din Cluj si cel din Craiova inca nu a fost publicat anuntul de licitatie. In ... citește toată știrea