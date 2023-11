In noiembrie 2022, la Aeroportul Iasi se montau primii stalpi de sustinere ai viitorului terminal T4. Astazi, dupa exact un an, noul terminal a depasit gradul de executie de 85 la suta. Peste 500 de muncitori lucreaza, in prezent, la finisaje si instalarea echipamentelor, precum si la caile de acces din fata terminalului.T4 va fi al doilea cel mai mare terminal din Romania, avand o suprafata desfasurata de 31.210 mp, trei niveluri si o capacitate dubla de procesare. In acelasi timp, parcul ... citeste toata stirea