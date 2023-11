Ancheta in Scoala Profesionala din comuna Stolniceni Prajescu, dupa ce doi tineri au provocat scandal in dese randuri, au distrus mobilier si amenintat profesori si elevi.Totul a culminat cu un incident ce a fost urmat de un apel la 112, dupa ce un elev de 15 ani ar fi fost amenintat in timpul unei pauze. Incidentul s-a petrecut in ziua de 8 noiembrie 2023, insa amenintarile au continuat si a doua zi."La data de 09 Noiembrie a.c., politistii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Ruginoasa au fost ... citeste toata stirea