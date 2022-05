TEROAREA PROCURORULUI EVA

Ies la iveala noi detalii terifiante despre practicile la care s-ar fi dedat procurorul Emilian Eva pe vremea cand activa la Directia Nationala Anticoruptie. (In prezent, Eva este suspendat din functie dupa ce a fost condamnat la fond de ICCJ la 2 ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare, in anul 2017.) Si nu vorbim despre un dosar oarecare, ci despre unul in care Eva este acuzat ca a smuls sub presiune un denunt mincinos impotriva unui judecator.Ne referim la judecatorul Radu Tarniceriu, ... citeste toata stirea