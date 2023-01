Testare pulmonara gratuita, la Miroslava

In perioada 26-27 ianuarie, intervalul orar 9-12, in parcarea Primariei, locuitorii comunei Miroslava pot sa se testeze pulmonar, in mod gratuitRecoltarea de sputa se realizeaza gratuit, nefiind nevoie de bilet de trimitere. Pentru testare, persoanele au nevoie doar de actul de identitate.Programul este destinat persoanelor de peste 18 ani (indiferent de statutul de asigurat) si se va realiza de catre o echipa mobila, organizata si coordonata de Directia de Sanatate Publica Iasi. Actiunea ... citeste toata stirea