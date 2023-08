Institutul Regional de Oncologie continua campania extensiva de testare gratuita pentru depistarea HPV, cu deplasari in Iasi. In ultimele doua zile, miercuri si joi, 2 - 3 august, caravana IRO a stat in parcarea de la Salubris, in timp ce saptamana viitoare, luni si marti, 7 si 8 august, caravana va sta in fata statiunii Nicolina. Cine se poate testa: toate femeile cu varsta intre 25 si 29 de ani vor face testare Babes Papanicolau, iar cele cu varsta intre 30 si 64 de ani vor beneficia de ... citeste toata stirea