Teste de inceput de an scolar

Elevii de gimnaziu si liceu din judetul Iasi incep astazi testele evaluative "Brio" care masoara gradul de pregatire al acestora la inceput de an scolar.Sefa Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Luciana Antoci a precizat ca, in acest an, testele se sustin la 8 materii iar notele nu se trec in catalog decat cu acordul elevului si al parintelui.Luciana Antoci mai spus ca, pentru elevii claselor a 8-a si a 12-a gradul de dificultate al testelor se apropie de cel de la Evaluarea Nationala si ... citește toată știrea