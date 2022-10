Teste gratuite pentru femei si luna aceasta pentru prevenirea cancerului de col uterin. Unde vor fi echipele IRO?

Echipele Institutului Regional de Oncologie (IRO) din Iasi vor fi si in luna octombrie pe teren pentru a oferi femeilor posibilitatea de a se testa gratuit pentru prevenirea cancerului de col uterin.Unitatea mobila de screening a inceput deplasarile din aceasta luna de pe data de 5 octombrie si va ajunge in localitati din Suceava, Bacau, Iasi si Botosani. In judetul Iasi vor ajunge luni, 10 octombrie, in satul Manzatesti, comuna Ungheni, pe 17 octombrie, de la ora 8.30, la Caminul cultural ... citeste toata stirea