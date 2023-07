Testele asupra traficului din Podu Iloaiei in conditii de semaforizare s-au incheiat ieri. Initial era prevazuta si ziua de miercuri in program, ca o zi obisnuita din mijlocul saptamanii, dar secventele care ar fi trebuit masurate atunci se regasesc in intervalele de acalmie de vineri dimineata si de luni, dupa traficul generat de fluxurile spre targul traditional amplasat intre Podu Iloaiei si Erbiceni. Asadar, pana cand Directia Regionala de Drumuri si Poduri si Serviciul Rutier al Politiei ... citeste toata stirea