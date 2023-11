Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi (UAP) invita publicul larg sa viziteze in perioada in perioada 2-10 noiembrie expozitia de pictura "The piper at the gates of dawn" semnata de artistul Sabin Drinceanu. Lucrarile sunt expuse la Galeria de Arta "Th. Pallady" de pe Str. Alexandru Lapusneanu nr. 7-9 din Iasi.Pornind de la propriile sale experiente optice si muzicale si nu de la o frusta teoria a culorii, matematica sau stiinta, Sabin Drinceanu experimenteaza cu unitati ... citeste toata stirea