Tichetele de Paste vin la pachet cu nemultumiri. "Ce putem cumpara cu 100 de lei?"

Pensionarii pot ridica tichetele sociale in fiecare zi, in intervalul orar 08:30 - 15:00, pana pe 5 iulie. Desi cozile sunt mari de la primele ore ale dimineatii, beneficiarii spun ca nu sunt multumiti de suma pe care o primesc. Pensionarii pot beneficia de tichetele sociale oferite cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Ei primesc un carnet cu 10 tichete a cate 10 lei fiecare. Beneficiarii sunt pensionarii pe caz de drept sau de boala, care au venituri lunare sub 1200 lei.Pensionarii nu sunt ... citeste toata stirea