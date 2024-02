Timofciuc, noul viceprimar, a dat "votul de aur". Cel mai vehement critic al primarului ii va asigura linistea pe final de mandat

O noua majoritate politica s-a constituit ieri in Consiliul Local (CL). Unul dintre cei mai vehementi contestatari ai primarului Mihai Chirica s-a aliat cu edilul si ii va asigura "votul de aur" pe final de mandat.Exclus din USR, Razvan Timofciuc va ocupa opt luni functia de viceprimar, timp in care va castiga cateva mii de euro/lunar. Odata constituita aceasta majoritate, aprobarea bugetului orasului pe anul in curs a fost o formalitate.Pentru alegerea lui Timofciuc au votat consilierii ... citește toată știrea