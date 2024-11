Tinere voci, in recital la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National Moldova Iasi, in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" Iasi - Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice, invita publicul la evenimentul muzical "Tinere voci in recital", care va avea loc joi, 28 noiembrie 2024, de la ora 17.00, in Holul de Onoare al Palatul Culturii."Suntem bucurosi sa celebram aici, la Palatul Culturii, tinerele talente si sa oferim publicului o seara muzicala deosebita, in compania unor voci ... citește toată știrea