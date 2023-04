Au sperat ca vor deveni bogati si ca vor face usor rost de o suma mare de bani. Insa, socotelile facute acasa nu prea s-au potrivit cu planul lor de inavutire. Din contra, s-au ales cu dosare penale pe numele lor. Acum risca sa ajunga in spatele gratiilor.Trei tineri au fost prinsi in flagrant in timp ce furau 200 de metri de cablu de pe stalpii unei retele de telefonie mobila din Trifesti.In urmatoarele 60 de zile, cei trei hoti au timp sa mediteze la faptele lor. Ei au sunt acuzati de ... citeste toata stirea