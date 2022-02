Tineri parinti din Iasi, arestati in Danemarca dupa ce si-au dus bebelusul la spital

Doi romani, sot si sotie, au fost retinuti in Danemarca la cateva zile dupa ce si-au dus copilul de o luna la spital unde a fost internat. Medicii au stabilit ca bebelusul are hemoragie craniana si suspecteaza "sindromul bebelusului scuturat". Tinerii parinti sunt originari din Iasi. Ministerul Familiei va solicita, luni, aducerea in tara a bebelusului internat in Danemarca, atunci cand starea de sanatate va permite acest lucru, anunta ministrul Gabriela Firea.Parintii, Rotundu Ionut si ... citeste toata stirea