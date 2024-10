Tinerii, calea spre un mediu inconjurator mai curat. Sute de elevi au vizitat Centrul Municipal de Colectare

* "Organizam actiuni incepand de la gradinite, in scoli primare, in gimnaziu si licee. In ultimii ani, din ce in ce mai multe facultati vin catre noi, cu rugamintea de a-i accepta in centrele de colectare, in statiile de sortare, in depozitele de deseuri, pentru a intelege mecanismul de colectare separata. Suntem in campanii inclusiv pentru populatia municipiului Iasi, la punctele de colectare",Catalin Neculau, director al Salubris SA IasiIn ultimii ani, tinerii din Iasi dau tot mai des ... citește toată știrea