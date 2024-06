Tinerii ieseni, vizati de o noua campanie impotriva consumului de alcool

In cadrul "Lunii nationale de informare asupra efectelor consumului de alcool", Directia de Sanatate Publica (DSP) deruleaza campania "Alcoolul te face sa-ti pierzi simturile, nu problemele", care are ca scop cresterea gradului de constientizare a populatiei, in mod special a tinerilor, asupra impactului negativ pe care consumul de alcool il are asupra sanatatii.Campania de informare despre efectele consumului de alcool se adreseaza populatiei generale, dar in special tinerilor, ... citește toată știrea