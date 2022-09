Tinerii liberali ieseni au participat la activitatile Scolii Politice de Vara a Tineretului National Liberal "Next Level Leadership" (P)

Peste 30 de tineri liberali ieseni au participat, in perioada 09 - 11 septembrie, la Scoala Politica de Vara a Tineretului National Liberal "Next Level Leadership", in statiunea Venus.Acestia au luat parte, in cele trei zile, la workshop-uri dedicate dezvoltarii competentelor de leadership si de comunicare si relationare politica, sustinute de autoritati centrale si locale, de specialisti din administratie si din mediul privat, precum si de profesori. Principalele teme abordate au fost Legile ... citeste toata stirea