Tinerii liberali ieseni s-a mobilizat in cadrul campaniei nationale "TNL goes GREEN! Curatam Romania, judet cu judet" (P)

Zeci de tineri din cadrul TNL Iasi s-au mobilizat in cadrul campaniei nationale "TNL goes GREEN! Curatam Romania, judet cu judet", pentru activitati de ecologizare in judetul Iasi, marcand Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator.Alaturi de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe si primarul comunei Holboca, Neculai Pamfil, peste 40 de membri ai TNL Iasi au demarat actiunea de ecologizare pe raza comunei Holboca, fiind puterea exemplului si pentru tinerii din comunitate care s-au ... citeste toata stirea