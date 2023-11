Studentii Facultatii de Design Industrial si Managementul Afacerilor de la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) au prezentat 40 de produse vestimentare unice in cadrul evenimentului "Fashion night by DIMA - Fashion video games", care a avut loc in data de 2 noiembrie. Inspirate din pasiunea pentru moda si inginerie, acestea au reflectat universul jocurilor video, fiind doar una dintre etapele din Concursul national "Junior Designer", organizat de facultate.Competitia a ... citeste toata stirea