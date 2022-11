TIR incarcat cu 600.000 pachete de tigari, interceptat de procurorii si politistii ieseni

In cursul lunii octombrie, procurorii D.I.I.C.O.T. au primit informatii privind constituirea unei noi grupari infractionale, care pune la cale un transport imens de tigari de contrabanda din Republica Moldova. TIR-ul, incarcat cu 600.000 pachete a intrat in tara pe 12 noiembrie, soferul prezentand in vama inscrisuri referitoare la ale bunuri decat cele transportate in realitate.Procurorii care monitorizau zona au avut ceva banuieli si au pornit in urmarirea vehiculului, fiind insotiti de un ... citeste toata stirea