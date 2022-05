Titus Corlatean, in redactia ZdI: "In chestiunea Republica Moldova trebuie sa fim impreuna. Ne certam pe alte subiecte"

Fostul ministru de externe al Romaniei, actual presedinte al Comisiei de politica externa din Senatul Romaniei, s-a aflat ieri la Iasi la o reuniune a acestui for cu cel similar din parlamentul de la Chisinau. Titus Corlatean a acordat si un scurt interviu pe teme actuale de politica externa chiar in sediul Ziarului de Iasi."Ceea ce se intampla in imediata vecinatate a frontierelor noastre a schimbat profund si va avea consecinte pe termen lung fata de modul in care a functionat pana acum ... citeste toata stirea