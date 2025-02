Toate proiectele Iasului vor continua

Toate proiectele incepute in municipiul Iasi vor continua si in acest an, a dat asigurari primarul Mihai Chirica, dupa dialogurile purtate la Guvern.Prin Programul Operational Regional orasului Iasi ii sunt alocate 132 de milioane de lei.Sala Polivalenta va fi construita din fondurile Companiei Nationale de Investitii, iar din banii Primariei, va fi construit noul stadion.Trenul Metropolitan si Soseaua Ocolitoare Trafic Usor sunt proiecte desfasurate de Ministerul Transporturilor."In ... citește toată știrea