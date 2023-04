Europarlamentarul PMP Eugen Tomac sustine ca vizita ministrului de interne austriac la Bucuresti, Gerhard Karner, este egala cu zero, precizand ca nu avem nevoie de vizite prin care sa fim pusi in situatii umilitoare. El a precizat ca nu crede ca ministrul austriac ne va da vreo veste pozitiva cu privire la aderarea Romaniei la Spatiul Schengen."Din punctul meu de vedere, vizita ministrului austriac la Bucuresti este egala cu zero. Nu avem nevoie de vizite prin care din nou sa fim pusi in ... citeste toata stirea