Tomestiul - localitatea care isi propune sa devina un mic oras cu toata infrastructura si facilitatile necesare acestuia (P)

Atragerea fondurilor europene este un subiect foarte controversat la noi in tara. In timp ce unele institutii sau administratii au o absorbtie infima in raport cu oportunitatea, sunt primarii care pot fi date ca exemplu de buna practica in acest sens.Primaria Tomesti este una dintre administratiile care a depus eforturi in acest sens si a pregatit specialisti pentru atragerea finantarilor cu care sa schimbe fata localitatii. Despre aceste proiecte si despre planurile de anul acesta am ... citește toată știrea