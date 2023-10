Cel mai mare contributor la bugetul local in primele noua luni ale anului este o companie a Primariei. Operatorul de transport public (CTP) a achitat la bugetul local taxe si impozite de aproape 20 milioane lei. Suma este similara cu totalul contributiilor platite de urmatoarele noua companii din top. In principal, este vorba despre acele taxe pe cladiri si mijloace de transport: situatia nu cuprinde, de exemplu, incasarile din impozitul pe venit.In acelasi timp, CTP este o companie care are ... citeste toata stirea