Topul celor mai bune universitati din lume. Ce institutii din Romania sunt prezente

Romania este din nou prezenta cu universitati in topul celor mai bune institutii de invatamant superior din lume. Fata de anii precedenti, nicio universitate din Romania nu se mai regaseste in top 1.000 cele mai bune institutii academice de la nivel international, desi prezenta romaneasca a crescut in acest clasamentul. Din aproximativ 1.500 de universitati prezente, institutiile din Romania se regasesc in intervalul 1.001 - 1401, in World University Rankings 2023: Top global universities. ... citeste toata stirea