Topul de anul acesta al vinurilor spumante. Concurs la Iasi si Bucuresti cu 45 de participanti. Sfaturile academicianului Valeriu Cotea

A fost finalizata jurizarea celei de-a patra editii a Concursului de Vinuri Spumante Romanesti, singura competitie de acest gen din Romania, are a avut loc simultan la Iasi si Bucuresti, in capitala Moldovei fiind gazduita de catre Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad". In clasamentul general, pe prima pozitie s-a clasat vinul C'est Soir rose de la Crama Hermeziu, urmat de Colocviu Vibe Francusa, de la Casa de Vinuri Cotnari, iar pe ultima pozitie din top a fost Podgoria ... citeste toata stirea