Topul dezvoltatorilor ieseni. Cinci firme fac "jocurile" la Iasi. Cine sunt oamenii din spate?

Pandemia a afectat business-urile dezvoltatorilor imobiliari, insa nu pe toate. Cinci firme specializate in dezvoltare imobiliara au acaparat in 2021 aproape doua treimi din cota de piata din acest domeniu, in judetul Iasi. Cresterea lor cumulata este de peste 1,5 milioane de euro. Si vorbim de o piata de aproape 30 milioane de euro.Dintre acestea, cel mai recent intrat pe piata dezvoltatorilor imobiliari, Conest Parc Residence, ocupa deja aproape o treime din piata (30.4%), in vreme ce firma ... citeste toata stirea