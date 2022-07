Topul liceelor dupa mediile la Evaluarea Nationala. Performanta deosebita la "Miron Costin"

"Ziarul de Iasi" a realizat un top al liceelor iesene dupa media mediilor elevilor, la Evaluarea Nationala. Acesta este realizat dupa afisarea contestatiilor.Astfel, si in acest an primele trei licee din judet in functie de rezultatele de la Evaluare sunt Colegiul National, Colegiul "Racovita" si Colegiul "Negruzzi".1. Colegiul National9,51 (124 elevi). Prima pozitie in functie de media mediilor la Evaluarea Nationala din acest an este ocupata de Colegiul National, la fel ca si anul ... citeste toata stirea