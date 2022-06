Topul liceelor iesene dupa mediile la bacalaureat. Sunt surprize!

Topul liceelor dupa mediile la bacalaureat - 2022. Ca in fiecare an, "Ziarul de Iasi" a realizat si acum un top al liceelor iesene dupa media elevilor obtinuta la bacalaureat. In fiecare an, se considera ca specializarile anumitor scoli sunt mai dificile decat ale altora, cum este in cazul examenului la matematica sau informatica, asa cum este specificul Liceului de Informatica "Grigore Moisil" din Iasi, sau a Colegiului National "Emil Racovita". In realizarea acestui clasament au fost ... citeste toata stirea