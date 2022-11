Topul pensiilor speciale platite in judetul Iasi: cea mai mare - 43.381 lei brut pe luna

Termenul a devenit atat de comun, incat si pensiile de serviciu sunt asimilate celor speciale, criteriul fiind marimea lorCategoria pensiilor "speciale" ramane unul dintre subiectele delicate, mai mereu in atentia opiniei publice din Romania in ultima vreme. Incet, incet, "specialele" au inclus si pensiile de serviciu - desi acestea au fost de fapt primele, cele care au existat si inainte de 1990. "Speciala" a ramas in cele din urma referirea la cuantum - mult mai mare decat pensia medie ... citeste toata stirea