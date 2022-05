Tot ce trebuie sa stii despre admiterea la facultate in strainatate | conferinta 22 mai in Iasi: pentru parinti si elevi de liceu (P)

Daca copilul dvs. este in clasele 9-11 si isi doreste sa ajunga la o facultate in strainatate, atunci trebuie sa veniti impreuna cu el/ea pe data de 22 mai la Hotel Traian in Iasi, unde absolventi de facultati de top (Harvard, Cambridge, University of Amsterdam) vor vorbi despre tot ce inseamna procesul de aplicare la o universitate in strainatate.Daca te gandesti sa aplici la o facultate in strainatate, nu exista "prea devreme" pentru a incepe sa te pregatesti. Poti folosi vacanta aceasta de ... citeste toata stirea