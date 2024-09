Tot mai multe autorizatii de construire eliberate

In luna iulie 2024, in judetul Iasi s-au eliberat 182 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 36,8% mai multe comparativ cu luna anterioara si cu 25,5% mai multe fata de luna corespunzatoare a anului trecut. In ceea ce priveste primele7 luni ale anului 2024, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe total judet a ... citește toată știrea