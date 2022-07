Tot mai multe culturi agricole compromise de seceta

Daca, in urma cu o saptamana, suprafata agricola raportata ca fiind calamitata de seceta in judetul Iasi era de 3000 de hectare, acum sunt 17.600 de hectare unde culturile agricole sunt compromise."Acestea sunt datele de la finalul saptamanii trecute. Raportarile sunt realizate de catre reprezentantii primariilor si sunt transmise catre comisia stabilita in acest sens", a precizat prefectul Bogdan Cojocaru.Este vorba atat de culturi de primavara (12.700 de hectare afectate de seceta), cat ... citeste toata stirea