Tot mai multe iesence solicita Politiei sa le scape de sotii furiosi

* anul trecut, la Iasi au fost emise 919 ordine de protectie, un adevarat record in materie, niciodata consemnat in capitala Moldovei, mai mult decat dublu fata de anul 2020! * profilul victimelor violentei domestice contureaza, in principal, femei cu varste intre 18 si 50 de ani, dar si copiii sau varstnicii pot fi afectati de acest fenomen * 77 de agresori ieseni au fost obligati, in anul 2024, sa poarte dispozitive de monitorizare electronicaViolenta domestica este definita de prevederile ... citește toată știrea