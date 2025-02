Tot mai multi elevi invata sa acorde primul ajutor

Datorita Serviciului Voluntar de Ambulanta Iasi, tot mai multi tineriinvata sa acorde primul ajutor. Pe parcursul anului 2024, peste 20.000 de elevi, din mai multe judete ale tarii, au fost instruiti in acest sens, iar programul se va extinde, pe parcursul anului in curs, si in alte localitati din Romania.Marius Gratian Benchea, directorul Serviciului de Ambulanta Iasi, a anuntat recent ca si elevii din Prahova si Neamt vor intra in acest program pe parcursul anului 2025."Inscrierea se ... citește toată știrea