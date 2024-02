Tot mai multi ieseni ajung la psiholog cu probleme cauzate de traumele din copilarie

In ultimii ani, sustin specialistii, tot mai multi ieseni frecventeaza cabinetele psihologilor din oras. Conform acestora, terapie nu mai este de multa vreme un moft, devenind o necesitate a zilelor noastre. Psihologii sustin ca, de cele mai multe ori, iesenii se confrunta, la maturitate, cu probleme cauzate de traumele suferite in copilarie.De cele mai multe ori este vorba despre pacienti cu varste de pana in 30 de ani. Conform psihologilor, exista si o explicatie pentru acest lucru, care ... citește toată știrea