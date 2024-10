Tot mai multi ieseni isi petrec sarbatorile de iarna in tarile calde

* "Foarte multi clienti au achizitionat pachete pentru destinatii precum Tenerife, unde temperatura medie in lunile de iarna este de 17 grade Celsius. Thailanda este un alt punct de atractie... Si vacantele in Dubai sunt la mare cautare, temperaturile fiind, in luna decembrie, de 21-26 grade Celsius. Grecia, Cipru sau Portugalia sunt alte tari pe care iesenii aleg sa le viziteze iarna", spun agentii de turism din IasiNici bine nu a trecut perioada concediilor din vara, ca iesenii auinceput ... citește toată știrea