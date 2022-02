Tot mai putini ieseni aleg sa se imunizeze impotriva COVID19

n doar o singura zi, ieri, in tot judetul au fost vaccinate 357 de persoane * numarul este semnificativ mai mic in comparatie cu cel din urma cu 10 zile in urma, cand au fost imunizate 593 persoaneIn momentul de fata au ramas deschise 25 de centre de vaccinare, iar altele 15 au activitatea suspendata. "Sunt centre unde numarul celor care se prezentau zilnic la vaccinare erau sub 10. Rata de prezentare a cetatenilor la vaccinare scade de la o zi la alta. Numarul de pacienti care se prezinta ... citeste toata stirea