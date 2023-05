Angajatii AJPIS se afla la un pas de a-si asigura o crestere salariala de 15%. Ei au dat in judecata institutia la care lucreaza, invocand faptul ca omologii lor din judetul Timis au castigat in instanta un spor pentru "complexitatea muncii". O parte a angajatilor ieseni a castigat lefuri mai mari, judecatorii comparand post cu post munca facuta de ei cu cea prestata de colegii timiseni.Cei 40 de angajati ai Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala care s-au adresat Tribunalului in ... citeste toata stirea