Totul despre centralele de apartament si noile decizii UE. Tranzitie: cat se mai pot folosi? Oficiali din Guvern si experti locali consultati de ZdI

Subiectul interzicerii peste cativa ani a centralelor de apartament pe gaz a fost adus din nou in atentia publica, dupa ce deputatii europeni au adoptat in urma cu doua saptamani planuri convenite cu Consiliul Uniunii Europene (UE) pentru a contribui la reducerea consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor.Desi lucrurile se vor schimba doar pentru constructiile noi, unde centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise din anul 2030, in timp ... citește toată știrea