Vacanta la "all inclusive", fara grija meselor si legat de un anumit hotel sau vacanta care iti ofera libertate de miscare? Printre iesenii care isi permit sa isi puna astfel problema, atunci cand isi fac planurile de calatorie, vacanta cu rulota sau autorulota a devenit din ce in ce mai populara. Multi vor sa dea camera de hotel pe o "casa pe roti", dupa ce au auzit de la altii ca e o experienta de neuitat, ori dupa ce au mai fost in concedii cu "casa dupa ei" si vor sa repete acest gen de ... citeste toata stirea