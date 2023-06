Avem in popor multe vorbe intelepte scrise sau transmise prin viu grai din generatie in generatie, toate avand un substrat puternic ancorat in realitatile vremurilor, dar si in obiceiurile si traditiile neamului. A-si pune poalele-n cap este una care imi vine in minte. Dealtfel, expresia face trimitere intr-un mod subtil la acei indivizi ce-si pun la mezat totul fara niciun fel de discernamant.Ei bine, celor "ajunsi in capul trebii", in vremurile pe care le traim, li se potriveste ca o manusa ... citeste toata stirea