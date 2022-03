Traditii de Buna Vestire

* crestinii sarbatoresc astazi Buna Vestire, hram care aminteste de momentul in care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului * in calendarul popular sarbatoarea se mai numeste si Blagovestenia sau Ziua Cucului, acesta ocupand un loc central in imaginarul popular referitor la aceasta sarbatoareBuna Vestire (25 martie) este una dintre cele patru mari sarbatori inchinate Maicii Domnului si este marcata cu exact noua luni inainte ... citeste toata stirea