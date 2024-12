Traditii de Ignat

In traditia populara, pe 20 decembrie este sarbatoarea Ignatului, asociata in primul rand cu taierea porcului * practica nu este specifica doar romanilor, ci are origini preistorice * in vechiul Egipt, desi porcul era considerat un animal dezgustator, oamenii il jertfeau si il mancau in mod ritual in cinstea zeului OsirisDespre Ignat se crede ca ar fi o divinitate solara care a preluat numele si data de celebrare de la Sfantul Ignatie Teoforul (sarbatorit pe 20 decembrie) din calendarul ... citește toată știrea