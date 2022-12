Joi, 15 decembrie 2022, incepand cu ora 18:30, la Casa de Cultura a Stundentilor din Iasi, in sala Gaudeamus, are loc Spectacolul de traditii si obiceiuri de iarna. Vor participa Ansamblul Folcloric Studentesc "Doina Carpatilor", Ansamblul Folcloric "Suflet de roman", clubul de actorie So Trupa de la Palatul Copiilor din Iasi si Asociatia Kids Help Point.Prin acest spectacol caritabil, ... citeste toata stirea