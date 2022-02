Traditii si superstitii de Dragobete

In fiecare an, pe 24 februarie se sarbatoreste Dragobete, sarbatoarea iubirii la romani sau, cu alte cuvinte, Ziua Indragostitilor autohtona * momentul marcheaza si inceputul primaverii * in traditia populara se spune ca Dragobetele este fiul babei DochiaZeu al dragostei in Panteonul romanesc, Dragobetele, sarbatorit in fiecare an pe 24 februarie, este identificat cu Cupidon, zeul dragostei in mitologia romana, si cu Eros, zeul iubirii in mitologia greaca, sinonim cu Navalnic.Pe langa multe ... citeste toata stirea