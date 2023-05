In vederea promovarii traditiilor si obiceiurilor romanesti, a mestesugurilor in randul copiilor, Gradinita cu Program Prelungit "Sf. Sava" Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, Primaria si Consiliul Judetean Iasi, a organizat, la finele saptamanii trecute, Festivalul Judetean de Folclor pentru Copii, "De la lume adunate si-napoi la lume date". Ajunsa la cea de-a VII-a editie, manifestarea a fost structurata pe doua sectiuni - Proba Artistica (pentru prescolari, care au ... citeste toata stirea