Traficant din Iasi, prins in timp ce vindea canabis unui minor

DIICOT anunta ca a prins in flagrant o persoana, in timp ce comercializa, unui minor, droguri de risc - Canabis. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o durata de 24 ore a unui inculpat major si cercetarea sub masura controlului judiciar a unui inculpat minor pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de riscPotrivit comunicatului, la data de 30.09.2022, procurorii Directiei ... citeste toata stirea